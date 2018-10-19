Survivor'ın hırçın kızı Sahra Işık'ın nişanlısı İdris Aybirdi ölümden döndü!

Survivor yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Sahra Işık'ın nişanlısı İdris Aybirdi, iş toplantısı için gittiği Ankara'dan evine dönerken trafik kazası geçirdi. İdris Aybirdi, apar topar Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sahra Işık, ölümden dönen sevgilsinin baş ucundan bir an olsun ayrılmadı. Sahra Işık, Instagram hesabından İdris Aybirdi'nin hastanede tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı.
Sahra Işık geçen haziranda Kıbrıs'ta yapılan final sırasında erkek arkadaşı İdris Aybirdi'den evlilik teklifi almıştı.
Sevgililer iki ay önce de Sapanca'da aile arasında nişanlanmıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER