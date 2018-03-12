Survivor'dan kim elendi? 12 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı All Star takımından Nihat Doğan, Damla Can ve Murat Ceylan arasından çıkacak. 12 Mart 2018 Pazartesi akşamı Survivor'dan kim elenecek? Ada konseyi öncesindeki ödül oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor'dan kim elendi? 12 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 11 Mart 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı ada konseyine çıkmış ve belirlenen 3 isim olan Nihat Doğan, Damla Can ve Murat Ceylan için SMS oylaması yapılmıştı. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim ilerleyen saatlerde belli olacak.

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Survivor'dan kim elendi? 12 Mart 2018 SMS sonuçları!

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nihat Doğan, bireysel dokunulmazlık sahibi Turabi Çamkıran'ın kararıyla ikinci eleme adayı Damla Can ve haftanın performans birincisi Sema Aydemir'in kararıyla üçüncü eleme adayı da Murat Ceylan olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nihat, Damla ve Murat için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de elenecek olan isim bu akşam açıklanacak.

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Survivor'dan kim elendi? 12 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018 eleme adayı Nihat Doğan kimdir? Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başlayan Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

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Survivor'dan kim elendi? 12 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018 eleme adayı Damla Can kimdir? 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Star takımında mücadele ediyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

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