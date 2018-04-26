Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2018, özellikle Damla, Hilmicem ve Murat üçlüsünün, Gönüllüler Takımı'na geçmesiyle farklı bir boyut kazandı ve hızına hız katarak yoluna devam ediyor. Geçen bölümde Turabi'nin yumrukları havalarda uçuşmuştu. Bu kez de Ümit Karan'ın çıldırması damga vuracak.

Her bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2018'in 55. bölüm fragmanı yayınandı. Survivor yeni bölümde bu akşam iki takım yine bir iletişim oyununda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Hem oyunun anlamlı olması hem de tartışmaya müsait oması sinirleri zaman zaman geriyor.

