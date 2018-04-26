Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

TV o ekranlarında yoluna tam gaz devam eden Survivor 2018'de zaman ilerledikçe sinirler geriliyor. Geçen hafta Turabi'nin yumrukları haftaya damga vurmuştu. Bu kz Ümit Karan'ın Gönüller Takımı'na çıldırması ve Adem Yağmur kavgası ortalığı sallayacak.

Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2018, özellikle Damla, Hilmicem ve Murat üçlüsünün, Gönüllüler Takımı'na geçmesiyle farklı bir boyut kazandı ve hızına hız katarak yoluna devam ediyor. Geçen bölümde Turabi'nin yumrukları havalarda uçuşmuştu. Bu kez de Ümit Karan'ın çıldırması damga vuracak.

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Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

Her bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2018'in 55. bölüm fragmanı yayınandı. Survivor yeni bölümde bu akşam iki takım yine bir iletişim oyununda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Hem oyunun anlamlı olması hem de tartışmaya müsait oması sinirleri zaman zaman geriyor.

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Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

ÜMÜT KARAN ÇILDIRDI; İki takım yarışmacıları, oyun esnasında birbirlerine bağırmaya başlıyor. Bir bölümde Ümit Karan, elindeki sopayı tahtaya değdirince Gönüllüler takımı itiraz etti.

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Survivor'da yumruklar uçuşmuştu şimdi de üzerlerine yürüyor!

Gönüllüler Takımı'nın kadınları Birsen, Damla, Nagihan, Yağmur, Ümit Karan yarıştığı sırada, sesli bir şekilde gördüklerini dile getirdiler.

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