Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

Survivor 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım sembol oyununda mücadele verecekler.

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler sembol oyununa çıkacaklar. Fakat sembol oyununda şoke eden bir gelişme yaşanıyor.