Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

TV 8'in fenomen yarışma progrmaı Survivor 60.yeni bölüm fragmanı yayınlandı daha şimdiden yürekleri ağzına getirdi. Ümit Karan fena düşüyor. 'Ümit Karan'a ne oldu?' işte cevabı...

Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

Survivor 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım sembol oyununda mücadele verecekler.
Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler sembol oyununa çıkacaklar. Fakat sembol oyununda şoke eden bir gelişme yaşanıyor.

18
Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe alıyor. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler, "Ümit Karan'a ne oldu?" diye sormaya başladı.

28
Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

ÜMİT KARAN GÖZÜNE DARBE ALDI; Survivor yeni bölümde sembol oyununda her iki takım kıran kırana bir mücadele verecekler.

38
Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

Yarışmacılar, elinden geleni parkura yansıtırken Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe alıyor. Neye uğradığını şaşıran Ümit Karan'a hemen doktor müdahalesi geliyor.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro