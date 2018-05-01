Survivor'da şok Ümit Karan'a ne oldu yüzü gözü dağıldı

Survivor 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım sembol oyununda mücadele verecekler.
Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler sembol oyununa çıkacaklar. Fakat sembol oyununda şoke eden bir gelişme yaşanıyor.
Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe alıyor. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler, "Ümit Karan'a ne oldu?" diye sormaya başladı.
ÜMİT KARAN GÖZÜNE DARBE ALDI; Survivor yeni bölümde sembol oyununda her iki takım kıran kırana bir mücadele verecekler.
Yarışmacılar, elinden geleni parkura yansıtırken Ümit Karan engelden geçmeye çalıştığı sırada yüzüne darbe alıyor. Neye uğradığını şaşıran Ümit Karan'a hemen doktor müdahalesi geliyor.
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