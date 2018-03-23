Survivor'da şok! Nagihan ve Sahra Işık kavga görüntüleri yayınlandı

Survivor'da Nagihan ve Sahra arasında şok bir kavga daha yaşandı. Turabi ve Adem kavgasından sonra Survivor'a Nagihan ve Sahra kavgası damgayı vurdu. Peki, Nagihan ve Sahra neden kavga etti. Olayların suçlusu hangi yarışmacı? Acun Ilıcalı kavga eden yarışmacılar hakkında ne karar verdi?

Survivor'da büyük gerilim... Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasında kavga çıktı. Adem ve Turabi kavgasından sonra şok bir gerginlik de Nagihan ve Sahra arasında yaşandı. Peki, Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Twitter

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NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA GERGİNLİK: Survivor'ın 29. bölümünde Nagihan ve Sahra arasında büyük bir gerginlik yaşadı. Survivor'da ödül oyunu sırasında hentbol oynayan Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıktı. Nagihan'ın "Bana vurma" sözleri sonrası Sahra, Nagihan'ın üzerine yürüdü ve ona doğru topu fırlattı. İki isim arasında fiziksel temaslar yaşandı. Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da kırmızı kartla oyundan uzaklaştırdı.



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ÖDÜL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI: Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümü ödül oyununda ortalık karıştı. Topu paylaşamayan iki isim Nagihan ve Sahra birbirlerine girdi. Nagihan ve Sahra oyun alanında tehlikeli bir gerginlik yaşadı. Yarışmanın başında All Star takımında yarışan Nagihan, ilerleyen zamanlarda Gönüllüler takımına geçmiş ve o günden beri kadınlar arasında tartışmalar eksik olmamıştı. Şimdi bu tartışmaların arasına Nagihan ve Sahra'da dahil oldu. Twitter

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