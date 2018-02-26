Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler'den Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan arasından çıkacak. 25 Şubat 2018 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 4 isim arasından çıkacak. 25 Şubat 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 4 isim olan Birsen Bekgöz, Gizem Kurtulan, Cumali Akgün ve Ramazan Kalyoncu için SMS oylaması yapıldı.

111
Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk iki eleme adayı Birsen Bekgöz ve Gizem Kurtulan, bireysel dokunulmazlık sahibi Melih Özkaya'nın kararıyla üçüncü eleme adayı Cumali Akgül ve haftanın performans birincisi Yağmur Banda'nın kararıyla üçüncü eleme adayı da Ramazan Kalyoncu oldu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'den bu hafta elenecek olan isim 27 Şubat 2018 Salı akşamı açıklanacak.

211
Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

HAFTANIN PERFORMANSI VE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK: Survivor 2018'in 25 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın en iyi performansının sahibi olan ve ilk bireysel dokunulmazlığın sahibi Yağmur Banda; bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanarak konseyde bir eleme adayı belirleyecek ve dokunulmaz olacak isim ise Melih Özkaya oldu.

311
Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık sembolünü alabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım All Star oldu. Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler karşısında üstünlük sağlayan All Star dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Sahra Işık'a verdi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro