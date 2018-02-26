Survivor'da kim elenecek? İşte konseyde yazılan isimler!

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler'den Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan arasından çıkacak. 25 Şubat 2018 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 4 isim arasından çıkacak. 25 Şubat 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 4 isim olan Birsen Bekgöz, Gizem Kurtulan, Cumali Akgün ve Ramazan Kalyoncu için SMS oylaması yapıldı. Twitter

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Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk iki eleme adayı Birsen Bekgöz ve Gizem Kurtulan, bireysel dokunulmazlık sahibi Melih Özkaya'nın kararıyla üçüncü eleme adayı Cumali Akgül ve haftanın performans birincisi Yağmur Banda'nın kararıyla üçüncü eleme adayı da Ramazan Kalyoncu oldu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'den bu hafta elenecek olan isim 27 Şubat 2018 Salı akşamı açıklanacak.



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HAFTANIN PERFORMANSI VE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK: Survivor 2018'in 25 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın en iyi performansının sahibi olan ve ilk bireysel dokunulmazlığın sahibi Yağmur Banda; bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanarak konseyde bir eleme adayı belirleyecek ve dokunulmaz olacak isim ise Melih Özkaya oldu.



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