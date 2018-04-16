Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan'da ismi yazılanlar bomba

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkardı. Bu hafta 3 isim için SMS oylaması yapıldı. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Cumali Akgül ve Hakan Hatipoğlu isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kaybetti ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldılar.