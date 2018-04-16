Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan'da ismi yazılanlar bomba

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkardı. Bu hafta 3 isim için SMS oylaması yapıldı. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Cumali Akgül ve Hakan Hatipoğlu isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kaybetti ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldılar.
Survivor 2018'in 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Damla Can oldu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Cumali Akgül ve Hakan Hatipoğlu diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.
İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali Akgül, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.
Survivor 2018 eleme adayı Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül, Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.
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