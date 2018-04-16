Survivor'da kim elendi? 16 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkarmış ve bu hafta 3 isim için SMS oylaması yapılmıştı. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Cumali Akgül ve Hakan Hatipoğlu isimlerini vermişler; ikinci dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı.