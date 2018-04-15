Survivor'da flaş gelişme: Ünlüler takımını şoke eden veda!

Survivor 2018'in 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından Berna'nın Survivor'a veda ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Siz de korkuyordunuz biliyorum acaba mı diye. Berna maalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için Survivor’a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Büyük kısmetsizlik. O sakatlığı Metin Hocamızın korktuğu gibi çıktı" diyerek üzücü haberi verdi.

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