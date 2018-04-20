Survivor yeni bölüm fragmanı Merve ile Sema arasında ipler geriliyor

Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları yemek ödülü için karşı karşıya gelecek. Zorlu bir parkurda yapılacak olan oyunda yarışmacılar önlerindeki dev topları engellerden geçirmeye çalışacaklar.

Cumali'nin elenmesinden sonra takımlarının güçlendiğini söyleyen Gönüllüler, Cuma yayınlanan bölümde yemek ödülünü kaybetmiş, iletişim oyununu ise kazanmayı başarmıştı. Yeni bölümde Damla takımını değerlendirerek, 'Gönüllüler takımı olarak en son konseyden sonra temiz bir sayfa açtık' şeklinde konuşuyor.

Artık kolay oyun vermeyeceklerini söyleyen Hilmi Cem'in ise, 'Biz artık yavaş yavaş ayaklanmaya başladık. Eski kaybettiğimiz mağlubiyetler rahat verdiğimiz oyunlar olmayacak' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan Turabi ise yeni oyunla ilgili olarak, 'Biz çok iyiyiz bu oyunda saldırıp onları parkura gömeceğiz' diyor.

Acun Ilıcalı'nın yönettiği ödül oyununda Ünlüler'de sinirler geriiyor. Merve Aydın ile Sema arasında tartışma yaşanıyor.