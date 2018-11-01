Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş yürek hoplattı! Derin yırtmaca bakan bir daha baktı

Survivor yarışmasıyla ünlenen genç oyuncu Serenay Aktaş, başrollerini Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'in oynadığı 'Dünya hali' filminin önceki akşam yapılan gala gösterimine adeta damga vurdu. Serenay'a bakanlar dönüp bir daha baktı...
Giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren Serenay Aktaş, dün akşam rol aldığı filmin galasına kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı. Serenay Aktaş sinema salonuna girişte yürürken frikik vermemek için yoğun çaba harcadı.
Tüm bakışları üzerine toplayan Serenay Aktaş "Bugün galamız var ben de kendime çok özendim. Çok güzel bir film ortaya çıktığına inanıyorum çok heyecanlıyım dedi.
Serenay Aktaş'ın frikik vermeme çabası dikkat çekti... Etraftakilerin de frikik görme beklentisi karelere yansıdı...
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