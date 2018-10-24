Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

"TACİZ OLURSA DÖVMESEM DE REZİL EDERİM": Ünlü oyuncu, setlerde yaşanan taciz olaylarıyla hakkındaki soruya, “Benim başıma gelmedi, karşılaşmadım da. Hiç bilmiyorum ama yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Kadınlar bu konuda sıkıntılı. Ben bu konuda sertim. Kolay kolay göz göre göre bana cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sert tepki gösteririm dövmesem de rezil ederim. Patlatmam ama söyleyeceklerimle dövebilirim" cevabını verdi.