Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

Survivor yarışması ile tanıdığımız eski futbolcu yeni oyuncu Serenay Aktaş, dekolte giymeyi sevdiğini söylerken setlerde yaşanan taciz olaylarıyla ilgili “Benim başıma gelmedi, karşılaşmadım da. Sert tepki gösteririm dövmesem de rezil ederim.'' dedi.

Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

Eski futbolcu yeni yuncu Serenay Aktaş, Nişantaşı’ndaki bir market çıkışı ilginç şeffaf botlarıyla objektiflere yansıdı. Tansiyonu düştüğü için marketten muz ve meyve suyu alan Serenay Aktaş, “Koşturmaktan yemek yiyemedik, bir de hastaydım, tansiyonum düştü” dedi.

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Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

''YAZIN DEKOLTE TERCİH EDİYORUM'': Genç oyuncu, doğum gününde giydiği dekolte kıyafeti ve dansının hatırlatılması üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. Serenay Aktaş, "2014'te yaptığım çekimler var, dekolteli. Hatta ben pozlarımı sevmiyorum, günlük hayatta rahat olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki güzel, "Dikkat çekmek için dekolteye gerek yok, yakışırsa giyerim. Yazın daha çok dekolte tercih ediyorum” şeklinde konuştu. Serenay Aktaş, son dönemde bazı dizilerin ekrandan kalkmasıyla ilgili, “Kötü döneme denk geldim sanırım” yorumunda bulundu.

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Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

"TACİZ OLURSA DÖVMESEM DE REZİL EDERİM": Ünlü oyuncu, setlerde yaşanan taciz olaylarıyla hakkındaki soruya, “Benim başıma gelmedi, karşılaşmadım da. Hiç bilmiyorum ama yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Kadınlar bu konuda sıkıntılı. Ben bu konuda sertim. Kolay kolay göz göre göre bana cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sert tepki gösteririm dövmesem de rezil ederim. Patlatmam ama söyleyeceklerimle dövebilirim" cevabını verdi.

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Survivor Serenay Aktaş: Dekolte giyerim taciz edeni rezil ederim

Serenay Aktaş, "Kendi rızasıyla bunu yapan bir sürü kadın var, gidin onlara yapın, kendi işinde gücünde kadılara bulaşmayın" açıklamasıyla dikkati çekti.

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