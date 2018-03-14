Survivor Murat Ceylan kimdir Ukraynalı sevgilisi olay oldu!

Survivor 2018 için geri sayım bile. Bu seneki kadroda dikkat çeken isimlerden biri Murat Ceylan. Peki nereli Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk kimdir, instagram ve facebook hesabında neler var? Birbirinden ünlü ve iddialı isimlerin bir kez daha kıyasıya yarışacağı Survivor 2018 All Star yarışmacıları şimdiden herkesin dilinde. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.