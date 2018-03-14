Survivor Murat Ceylan kimdir Ukraynalı sevgilisi olay oldu!

Survivor 2018 için geri sayım bile. Bu seneki kadroda dikkat çeken isimlerden biri Murat Ceylan. Peki nereli Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk kimdir, instagram ve facebook hesabında neler var? Birbirinden ünlü ve iddialı isimlerin bir kez daha kıyasıya yarışacağı Survivor 2018 All Star yarışmacıları şimdiden herkesin dilinde. Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.
Bu sezon Survivor hayranları TV8 ekranlarında kıran kırana bir rekabet izleyecek. Yarışlarda başarısı ispatlamış isimler bu sene All Star kadrosunda. Survivor tarihinin en başarılı isimleri arasına giren Murat Ceylan ise daha adaya gitmeden sözleri ile Survivor'u karıştırdı bile! Survivor 2013 sezonunda yer alan ve yarışma sonrası birçok projede gördüğümüz Murat Ceylan'ı daha yakından tanıyalım.
GENÇ KIZLARIN FAVORİSİ: Yakışıklılığı ve fit vücudu ile ortalığı yıkıp geçen Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı.
Liseden sonra Londra'ya endüstriyel tasarım okumaya gitse de, bir süre sonra geri dönüp Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirmiş.
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