Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

Var mısın yok musun ile ünlenen ardından katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi.

Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

Var mısın yok musun ile ünlenen ardından katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi. Çift bebeklerine Lila adını verdi.

17
Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken doğum sonrası ilk fotoğraf 2.Sayfa programında yayınlandı. Programa telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi: "Çok mutluyum. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük duyguyu yaşadım. Doğuma da girdim. O heyecanı Gizem ile birlikte yaşamak istedim. Allah nasip etti. Gerçekten çok mutluyum. Normal doğum oldu. Gizem ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi."

27
Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

"Diyecek bir şey de bulamıyorum. Hem ailemize, hem ülkemize layık olabilecek bir çocuk yetiştirmek için yola çıktık. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Lila'yı gördüğümüzde ağladık. Biz ismini de koymamıştık."

37
Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

"Doktor 'Hakan kordonu kes' dedi. Gizem'e bakıp 'adı ne olsun dedim', Lila olsun dedi. Yüzüne bakıp karar vermek istedik. Biz hastaneye bir gece önceden geldik. Gizem'in tansiyonu yükselmişti. Doğumun başladığını görünce gerekli hazırlıklar yapıldı. Çok güzel ve yorucu olmayan bir süreç yaşadık"

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro