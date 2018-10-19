Survivor Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri doğdu

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken doğum sonrası ilk fotoğraf 2.Sayfa programında yayınlandı. Programa telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi: "Çok mutluyum. Hayatımda yaşayabileceğim en büyük duyguyu yaşadım. Doğuma da girdim. O heyecanı Gizem ile birlikte yaşamak istedim. Allah nasip etti. Gerçekten çok mutluyum. Normal doğum oldu. Gizem ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi."