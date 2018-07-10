Survivor güzeli Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Adını ilk olarak 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında duyurduğu tescilli güzel ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.

Adını ilk olarak 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında duyurduğu tescilli güzel ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti. Bundan beş yıl önce katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan ve yarışma sonrası mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı aynı zamanda eski bir voleybolcu. Twitter

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Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Ezgi Avcı zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Instagram 316 bin takipçisi olan eski güzel Ezgi Avcı'nın paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Ezgi Avcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla olay oldu. Twitter

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NOT DÜŞMEDEN PAYLAŞTI: Kaldığı otelin balkonundan muhteşem bir manzaraya bakarken çekilmiş fotoğrafını hesabına yükleyen Ezgi Avcı herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni aldı. Twitter

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