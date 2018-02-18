Survivor gönüllüler 2018 takımı Anıl Berk Baki kimdir nereli?

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda dikkat çeken yarışmacılarından biri Anıl Berk Baki oldu. İstanbul doğumlu olan Anıl Berk Baki bir yelken tutkunu. Peki Anıl Berk Baki'nin sevgilisi var mı annesi ve kardeşiyle instagram hesabından yansıyanlara bir gözatalım.

Önce Survivor gönüllüler 2018 takımındaki isimleri bir kez daha hatırlayalım. Bu sene gönüllüler kadrosunda Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus bulunuyor.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR NERELİ : Anıl Berk Baki Survivor adasındaki milli sporculardan biri. YMilli yelkenci olan Anıl Berk Baki aynı zamanda cross-fit sporu ile de uğraşıyor. 26 yaşında olan Anıl Berk Baki, instagram sayfasında annesi ve kardeşi Tan Deniz ile olan aşağıdaki fotoğrafını paylaşmıştı.

Anıl Berk Baki sevgilisi varsa da bunu instagram ve sosyal medya hesaplarından göstermeme yolunu seçmiş. Sıkı bir galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri. Anıl Berk Baki aynı zamanda mankenlik yapıyor.

ANIL BERK BAKİ KAÇ YAŞINDA NERELİ : 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış. Anıl Berk Baki Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu.

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