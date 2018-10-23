Survivor Eser West'in sevgilisiydi Cansel Çördük'ü ifşa eden çıplak poz

Survivor yarışmacılarından Eser West'in Kısmetse Olur yarışmasında birlikte olduğu eski sevgilisi Cansel Çördük instagram pozları ile kafaları karıştırdı. Cansel Çördük ABD'de ne iş yapıyor?

2017 sezonundaki Survivor'dan açlık krizleri sonucunda firar eden Eser West'in eski sevgilisi Cansel Çördük instagramdaki pozları ile gündemde. Bir süredir ABD'de yaşayan Cansel Çördük, tuhaf mekanlarda profesyonel objektiflere poz veriyor. Cansel Çördük ile aynı mekanda çekim yapan iş arkadaşının 'çıplak' pozları ise kafaları karıştırdı. Twitter

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Türk izleyicisi Cansel Çördük'ü Kısmetse Olur programıyla tanımıştı. Bu yarışmada Eser West isimli yarı ABD'li bir damat adayı ile aşk yaşayan Cansel Çördük, aldatma iddiaları ile gündeme gelmişti. Twitter

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Eser West ailesiyle tanıştırdığı Cansel Çördük ile yollarını ayırınca soluğu Survivor yarışmasında almıştı. Cansel Çördük ise o günden sonra hayatına farklı bir rota çizdi. Türkiye'yi terk eden Cansel Çördük ABD'de modellik yapmaya başladı. Twitter

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