Survivor Eser West'in sevgilisiydi Cansel Çördük'ü ifşa eden çıplak poz

2017 sezonundaki Survivor'dan açlık krizleri sonucunda firar eden Eser West'in eski sevgilisi Cansel Çördük instagramdaki pozları ile gündemde. Bir süredir ABD'de yaşayan Cansel Çördük, tuhaf mekanlarda profesyonel objektiflere poz veriyor. Cansel Çördük ile aynı mekanda çekim yapan iş arkadaşının 'çıplak' pozları ise kafaları karıştırdı.
Türk izleyicisi Cansel Çördük'ü Kısmetse Olur programıyla tanımıştı. Bu yarışmada Eser West isimli yarı ABD'li bir damat adayı ile aşk yaşayan Cansel Çördük, aldatma iddiaları ile gündeme gelmişti.
Eser West ailesiyle tanıştırdığı Cansel Çördük ile yollarını ayırınca soluğu Survivor yarışmasında almıştı. Cansel Çördük ise o günden sonra hayatına farklı bir rota çizdi. Türkiye'yi terk eden Cansel Çördük ABD'de modellik yapmaya başladı.
CANSEL ÇÖRDÜK GERÇEKTE NE İŞ YAPIYOR? : Cansel Çördük'ün instagramdan yaptığı paylaşımlara bakılacak olursa her genç kızın rüyasını süsleyecek bir hayat sürüyor. Ancak dikkatli gözler için durum pek de öyle görünmüyor.
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