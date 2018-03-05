Survivor Enternasyonel 5 Mart 2018 kızlar birincisi

Survivor 2018'in 5 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümü Survivor Enternasyonel kızlar oyununda Türkiye, Romanya ve Yunanistan yarışmacıları karşı karşıya gelirken Türkiye'den Damla Can ile Romanya'dan Larissa arasında şampiyonluk mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı ise Larissa oldu.

Survivor Enternasyonal'de Larissa ile girdiği mücadeleden yenik olarak ayrılan Damla Can gözyaşlarına hakim olamadı.

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