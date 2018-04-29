Survivor 29 Nisan 2018 kim elenecek?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 5 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının yarışmacılarını eleme potasına çıkardı. Bu hafta 5 isim için toplu SMS oylaması sonuçlarına bakılacak.

İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Yağmur Banda, Murat Ceylan ve Birsen Bekgözı isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı ise Ünlüler takımı kaybetti ve iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldılar.

Survivor 2018'in 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda dördüncü eleme adayı Elif Şadoğlu; bireysel dokunulmazlık sahibi Mustafa Kemal Kurt'un kararıyla beşinci eleme adayı da Yiğit Dikmen oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Yağmur Banda, Murat Ceylan, Birsen Bekgöz, Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen, toplu SMS oylaması sonuçlarını beklemeye başladı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.