Survivor 25 Şubat 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 25 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 4 isim olan Birsen Bekgöz, Gizem Kurtulan, Cumali Akgün ve Ramazan Kalyoncu için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk iki eleme adayı Birsen Bekgöz ve Gizem Kurtulan, bireysel dokunulmazlık sahibi Melih Özkaya'nın kararıyla üçüncü eleme adayı Cumali Akgül ve haftanın performans birincisi Yağmur Banda'nın kararıyla üçüncü eleme adayı da Ramazan Kalyoncu oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Birsen, Gizem, Cumali ve Ramazan için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'den bu hafta elenecek olan isim 27 Şubat 2018 Salı akşamı açıklanacak.