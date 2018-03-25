Survivor 25 Mart 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 25 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Anıl Berk Baki, Ramazan Kalyoncu ve Yağmur Banda için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Anıl, Ramazan ve Yağmur için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.