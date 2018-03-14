Survivor 24. yeni bölüm fragmanı! Sema Nagihan'a omuz atıyor

Survivor 2018'in 15 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 24. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Nihat Doğan'ın elenmesi ve Nagihan'ın Gönüllüler'e geçmesinin yankıları All Star takımında sürüyor. Ümit Karan ise 'Allah'a yakın bana uzak olsun' sözleriyle Nagihan'ı hedef aldı. Ödül oyunu sırasında Nagihan'ın Sema'ya yaptığı hareket ortamı gerecek! Acun Ilıcalı'nın açıkladığı 4 yeni yarışmacı da Survivor'ın yeni bölümünde takımlarına katılacak.

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Nagihan Karadere'nin olaylı bir şekilde Gönüllüler takımına geçmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. All Star'dan Nihat Doğan'ın elenmesine sevinen isimlerden olan Merve Aydın'ın, 'Birisi diğer takıma gitti, birisi adadan ayrıldı. Gerçekten şu an güzel bir takımız. Takıma verdi veriştirdi. Buradaki 10 kişi yalancı bir tek doğrucu Nagihan' sözleri dikkat çekti. Ümit Karan'ın Nagihan'a tepkisi de dinmiyor. 'Allah'a yakın bana uzak olsun' diyen Ümit Karan, artık Nagihan'ın adını bile anmayacağını söyledi. Tartışmaların odağındaki isim olan Nagihan ise, 'Ben tartışmak istemedim. Sadece doğruları söyledim' şeklinde konuştu.

Survivor'ın yeni bölümünde, kazandıkları dokunulmazlık ve ödül oyunu sonrasında moralleri düzelen ve Nagihan'ın gelmesiyle kadrosunu güçlendiren Gönüllüler takımı, yeni ödülü de kazanmak için All Star'ın karşısına çıkacak. Alp Kırşan'ın sunacağı oyunda ise gerilimli anlar yaşanacak.

Gönüllüler takımında Anıl, Hakan Hatipoğlu'nun sözlerine kızınca ikili arasında tartışma yaşanıyor. Diğer yandan ise yarışmadaki en gergin ikili olan Sema ve Nagihan, ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Nagihan'ın oyun sonrasında Sema'ya omuz atması ise ortalığı karıştıracak.

YENİ YARIŞMACILAR TAKIMLARINA KATILIYOR

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2018'in 4 yeni yarışmacısı ise, Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde adaya gelecek. All Star'da Yiğit ve Elif, Gönüllüler'de ise Batuhan ve Mustafa Kemal, ödül oyunu öncesi takımlarına katılacak.