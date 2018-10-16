Survivor 2019'a katılan ilk isim belli oldu! Şoke olacaksınız

MasterChef programının en etkili isimlerinden biri olan Murat Survivor 2019'a katıldı.

MasterChef programının en etkili isimlerinden biri olan Murat Survivor 2019'a katıldı. Program başlar başlamaz en çok ses getiren isim olan MasterChef Murat Survivor Türkiye Yunanistan'da yer alacak.

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Acun Ilıcalı'nın formatını açıkladığı Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2019 yarışacak ilk isim MasterChef programında harikalar yaratan Murat'tan başkası değil. Yemekteyiz programından kovuldukdan sonra MasterChef programından adından sıklıkla söz ettiren Murat, Survivor 2019'da yarışacak. Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un her konuda el sıkıştığı MasterChef Murat Survivor'da!

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Survivor Türkiye Yunanistan yarışacak isimler birer birer belli oluyor. İlk olarak Hakan olarak düşünülen MasterChef yarışmasında bir isim Survivor'a katılacak haberi sonrası katılacak isim belli oldu. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı. Twitter

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