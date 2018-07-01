Survivor 2018'in finalinde evlenme teklifi

Survivor 2018'in finalinde yarışmadan daha önce elenen Sahra Işık, sevgilisi İdris Aybirdi'den sürprz bir evlenme teklifi aldı.

Survivor 2018'in finalinde yarışmadan daha önce elenen Sahra Işık, sevgilisi İdris Aybirdi'den sürprz bir evlenme teklifi aldı. Survivor 2018'in dün Kıbrıs'ta yapılan finalinde bu yılın şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Final günü büyük bir de sürpriz yaşandı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

Bu yıl yarışmaya ünlüler takımından katılan ancak final öncesi elenen Sahra Işık da final için Kıbrıs'a giden isimler arasındaydı. 27 yaşındaki Işık'a uzun zamandır aşk yaşadığı İdris Aybirdi Kıbrıs'ta evlilik teklifi etti.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Sürpriz teklif karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Işık, teklifi kabul etti. Romantik evlilik teklifinden yansıyan kareler objektiflere yansıdı. Işık o anları sosyal medyadan da yayınladı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 5