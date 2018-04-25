Survivor 2018'de yumruklar konuştu! Zaten sabıkalıydı

Survivor'da yumruklar konuşunca olanlar oldu. TV 8 ekranlarında yayınlana Survivor 2018'de Turabi Çamkıran'ın yumrukları geceye damga vururken, Turabi Çamkıran'ın bu hareketi Survivor kariyerine mal olabilir.

Survivor 2018'de yumruklar konuştu! Zaten sabıkalıydı

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2018, özellikle Damla, Hilmicem ve Murat üçlüsünün, Gönüllüler Takımı'na geçmesiyle farklı bir boyut kazandı ve hızına hız katarak yoluna devam ediyor. Ancak son bölüme damgasını vuran bunların hiçbiri değildi. Survivor'da yumruklar konuşunca olanlar oldu.

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Survivor 2018'de yumruklar konuştu! Zaten sabıkalıydı

Erkekler sembol oyununda Murat Ceylan ile girdiği mücadelede galibiyet elde eden Turabi Çamkıran, fazla hırsının kurbanı oldu. Turabi Çamkıran'ın sinirlerine hakim olamaması, Survivor kariyerine mal oldu.

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Survivor 2018'de yumruklar konuştu! Zaten sabıkalıydı

Rakibini eledikten sonra seramik yumruklayan başarılı yarışmacı, elini kesti. Doktor Metin Kuş tarafından tedavisi yapılan Turabi, seremoniye eli bandajlı şekilde geldi. Herkes Turabi'nin durumunun nasıl olduğunu merak etti.

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Survivor 2018'de yumruklar konuştu! Zaten sabıkalıydı

Sunucu Alp Kırşan'ın 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu eski şampiyon, "Parkurda gelirken 'eğer kaybedesem suratımı kıramadım fayansa vururum' dedim. Sıratı kurtadık, ama eli kurtamadık. Üç dikiş sola, iki dikiş de elin sağ tarafına atılacak" ifadelerini kullandı.

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