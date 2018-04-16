Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Survivor 2018'de hem Ünlüler Takımı'nı hem Gönüllür Takımı'nı şoke eden diskalifye yaşandı. Survivor 2018'den bakın hangi yarışmacı diskalifiye oldu.

Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

Bu yıl birbiri ardına sakatlıklar, diskalifiyeler yaşanıyor Survivor'da. Survivor 2018'de bir yarışmacı daha diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı'nın diskalifiye olan ismi açıkladığı o anlarda yarışmacılar büyük bir şok yaşadı. Peki Survivor 2018'den kim diskalifiye oldu?

120
Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

Survivor 2018'de büyük şok. Bu yıl oldukça rekabet ortamında ve sert koşularda geçen Survivor 2018'de sakatlıklar, diskalifiyeler bir türlü bitmedi. Bildiğiniz üzere Melih Özkaya ve Ecem Karaağaç diskalifiye olmuştu. Bu ekibe biri daha eklendi...

220
Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

BERNA CANBELDEK DİSKALİFİYE OLDU; önceki gün oynanan oyunda dizi sakatlanan Berna Canbeldek, Survivor 2018'den diskalifiye olmuştu. Berna Canbeldek, Survivor 2018'e sonradan katılanlar arasındaydı.

320
Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

Survivor'da yaşadığı sakatlığın ardından akıbeti merak edilen Berna'nın durumunu Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Acun Ilıcalı "Berna diz kemiğinde çatlak olduğu için yarışmaya veda etti. Maalesef Survivor'a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Davet ettiğimiz için çok mutlu olmuştu. Sağlık çok önemli. Büyük kısmetsizlik. Sakatlığı Metin Hoca'nın korktuğu gibi çıktı. Dizindeki çatlaktan dolayı yarışma şansı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro