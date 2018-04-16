Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!

Bu yıl birbiri ardına sakatlıklar, diskalifiyeler yaşanıyor Survivor'da. Survivor 2018'de bir yarışmacı daha diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı'nın diskalifiye olan ismi açıkladığı o anlarda yarışmacılar büyük bir şok yaşadı. Peki Survivor 2018'den kim diskalifiye oldu?
Survivor 2018'de büyük şok. Bu yıl oldukça rekabet ortamında ve sert koşularda geçen Survivor 2018'de sakatlıklar, diskalifiyeler bir türlü bitmedi. Bildiğiniz üzere Melih Özkaya ve Ecem Karaağaç diskalifiye olmuştu. Bu ekibe biri daha eklendi...
BERNA CANBELDEK DİSKALİFİYE OLDU; önceki gün oynanan oyunda dizi sakatlanan Berna Canbeldek, Survivor 2018'den diskalifiye olmuştu. Berna Canbeldek, Survivor 2018'e sonradan katılanlar arasındaydı.
Survivor'da yaşadığı sakatlığın ardından akıbeti merak edilen Berna'nın durumunu Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Acun Ilıcalı "Berna diz kemiğinde çatlak olduğu için yarışmaya veda etti. Maalesef Survivor'a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Davet ettiğimiz için çok mutlu olmuştu. Sağlık çok önemli. Büyük kısmetsizlik. Sakatlığı Metin Hoca'nın korktuğu gibi çıktı. Dizindeki çatlaktan dolayı yarışma şansı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
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