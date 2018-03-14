Survivor 2018'de diskalifiye şoku 'İlk gün işim bitti'

Survivor 2018, bu yıl hayli çetin geçiyor. Sakatlanan sakatlanana, giden gidene. Özellikle bu yıl sakatlık yüzünden çok sürpriz isimler veda etmişti Survivor 2018'e... Bu durum Survivor izleyicisini hayli şaşırtmıştı.

Survivor 2018'de diskalifiye şoku 'İlk gün işim bitti'

Survivor 2018, bu yıl hayli çetin geçiyor. Sakatlanan sakatlanana, giden gidene. Özellikle bu yıl sakatlık yüzünden çok sürpriz isimler veda etmişti Survivor 2018'e... Bu durum Survivor izleyicisini hayli şaşırtmıştı.

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Survivor 2018'de diskalifiye şoku 'İlk gün işim bitti'

Seda Akgül, TV8 ekranında yorumculuk yaptığı 'Survivor Panorama' programında çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi. Sunucu Seda Akgül, 'Survivor 2018' yarışmasından diskalifiye olan Gamze Aksu'nun kendisine attığı mesajı canlı yayında okudu.


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Survivor 2018'de diskalifiye şoku 'İlk gün işim bitti'

"Survivor Gamze bana özelden mesaj yazmış. 'Survivor adasında kimsenin ikinci gün ağlama lüksü yoktur' şeklinde eleştirmiştim. Mesajı okumak için kendisinden izin aldım" diyen Akgül, canlı yayında duygusal mesajı izleyicilerle paylaştı.

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Survivor 2018'de diskalifiye şoku 'İlk gün işim bitti'

Sağlık sorunları nedeniyle Gamze Aksu'nun mesajı şöyle: "Kendimle ilgili bazı şeylerin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum ve bu beni üzüyor. Survivor yarışmasına başvururken 'Recek İvedik' filminde oynamış, heves etmiş, 'hem de önüm açılır' düşüncesiyle değil; hayatımın 14 yılını profesyonel sporcu olarak geçirmiş, madalyaya sahip bir sporcu olarak başvurmuştum. Kendime güvenim tamdı, yapacağımı biliyordum. Bu nasıl bir şans, inanın hala anlamıyorum. En dayanıksız olduğum şey soğuk. Survivor'da şimdiye kadarki en olumsuz hava koşullarına denk geldim. Gittiğim ilk gün işim bitmişti. Kolumu kaldıramayacak kadar ağır durumdaydım. Elimden geldiğince yarıştım. Bir başkası benim kadar kötü hissetseydi o parkuru bitiremezdi".

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