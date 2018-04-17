Survivor 2018 'i yerden yere vurdular öyle bir hale soktular ki...

TV 8 ekranlarında fenomen yarışma programı Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken, sosyal medya boş durmuyor. Survivor hakkında öyle paylaşımlar yapılıyor ki insan gerçekten hayret ediyor. İşte o Survivor paylaşımları.

Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

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Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

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2 35

Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

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