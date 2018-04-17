Survivor 2018 'i yerden yere vurdular öyle bir hale soktular ki...

Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
Survivor 2018, TV 8 ekranlarında rekabet, mücadele ve hırs ile devam ediyor. Televizyon reytinglerinde her daim zirvede olan Survivor 2018, aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2018 ile ilgili yapılan paylaşımlar görenleri kahkahaya boğuyor. İşte birbirinden komik o paylaşımlar.
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