Survivor 2018 All Star kadrosu az önce açıklandı! listede kimler var?

Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. Böylece kadroda olan kesim isimler belli oldu. Survivor 2018 All Star, 10 Şubatta başlayacak. İşte Survivor kadrosunda olan kesin isimler...
ÜMİT KARAN: Daha önce Survivor 2013'de yarışan Ümit Karan'ın Survivor 2018 All-Star kadrosunda olacağı bilinmiyordu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı listenin ilk sürpriz ismi böylece Ümit Karan oldu.
DAMLA CAN: Daha önce de Damla Can'ın 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak Survivor kadrosunda yer alacağı öne sürülmüş ancak doğrulanmamıştı. Acun Ilıcalı'nın son paylaşımıyla Survivor 2016'da finale kalarak büyük başarı elde eden Damla Can'ın yarışmada yer alacağı kesinleşti.
HAKAN HATİPOĞLU: 3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu "2010, 2015'e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim."
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