Survivor 2018 All Star kadrosu az önce açıklandı! listede kimler var?

HAKAN HATİPOĞLU: 3. defa Survivor'a katılacak olan Hakan Hatipoğlu "2010, 2015'e göre daha kolaydı. 2015 All Star olduğu ve uzun sürdüğü için çok zor şartlar yaşadık. 2 kere Survivor'a katılmanın yanı sıra Panorama'da 250'ye yakın program yaptım. Bu da ayrı bir tecrübe. Hayatımda çok büyük bir yeri var Survivor'ın" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir All Star takımının karşısına basit bir takım çıkmayacaktır. Gönüllüler de efsane bir takım olacaktır. Cumaali ye çok büyük saygım var. 1700 kilometre yürümek büyük bir azim."