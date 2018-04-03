Survivor 2 Nisan 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Nevin Yanıt oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nevin Yanıt, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Birsen Bekgöz ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nevin, Birsen ve Yağmur için SMS oylaması yapılmıştı.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Nevin Yanıt, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.