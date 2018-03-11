Survivor 11 Mart 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 11 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Nihat Doğan, Damla Can ve Murat Ceylan için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nihat Doğan, bireysel dokunulmazlık sahibi Turabi Çamkıran'ın kararıyla ikinci eleme adayı Damla Can ve haftanın performans birincisi Sema Aydemir'in kararıyla üçüncü eleme adayı da Murat Ceylan oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Nihat, Damla ve Murat için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 12 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.