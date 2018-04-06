Sürpriz ayrılıktan sonra Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a geçtiğimiz günlerde Sinem Uslu, Hasan Küçükçetin, Burak Dakak ve Engin Öztürk isimleri dahil olmuştu. Son olarak ise Burak Demir projeye dahil oldu.

Sürpriz ayrılıktan sonra Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a geçtiğimiz günlerde Sinem Uslu, Hasan Küçükçetin, Burak Dakak ve Engin Öztürk isimleri dahil olmuştu. Son olarak ise Burak Demir projeye dahil oldu. TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin 113. bölümünde Aslıhan Hatun'un ölümü obayı yasa boğmuştu. Aslıhan Hatun'u canlandıran Gülsüm Ali İlhan da diziye veda etti. Sadettin Köpek'in hançerlediği Aslıhan Hatun'un ölümü sonrasında Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti.

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Sürpriz ayrılıktan sonra Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

Gülsüm Ali İlhan sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Tıpkı bugünlerde baharda çiçeklerin açtığı gibi,içimde iki sene önce en güzel çiçek olan sen açtın Aslıhan. Güçlü, metanetli ve dürüst bir kadın. Seni canlandırmaya doyamadım ama imdi vakit senden ayrılma vakti .. seni hep kalbimde taşıyacağım, çok özleyeceğim.. Bir oyuncu yeni bir karakteri canlandırmak için kendinden bişeyler katarken, bizde tam tersi oldu ve sen bana hayata karşı çok daha güçlü ve sabırlı olmayı öğrettin.

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Sürpriz ayrılıktan sonra Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

İki yıldır sette hep yanımızda olan yüzlerce çalışan ekibimize; hiç eksik olmayan güler yüzünüz,enerjiniz ve saygınız için size minnettarım. Tüm Diriliş Ailesi ile çalışmaktan ve onların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her Çarşamba’yı iple çeken başta Türkiye olmak üzere tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Benimle üzülenler, sevinenler, Aslıhan’da kendi gücünü bulan kadınlar. Elveda Aslıhan... Elveda Diriliş “Ertuğrul”

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Sürpriz ayrılıktan sonra Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı 'Niko' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Burak Demir, Diriliş Ertuğrul'a katıldı. Demir 113. bölümünde Sivas Valisi Hüsameddin Karaca rolüyle ekranlara geldi.

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