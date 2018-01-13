Suriye sınırına tank sevkıyatı

Suriye sınırına tank sevkıyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde TSK unsurları Hatay Reyhanlı'dan Afrin'deki PYD mevzilerine top atışları yapmıştı. Akşam saatlerinde Suriye sınırına tank sevkıyatı yapıldığı görüldü.

15
Suriye sınırına tank sevkıyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.


25
Suriye sınırına tank sevkıyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

35
Suriye sınırına tank sevkıyatı

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat