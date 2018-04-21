Suriye rejim güçleri Şam’ın güney kırsalını bombaladı: 6 ölü, 8 yaralı

Rus ve Suriye savaş uçaklarının Yalda, Al-Tadamon bölgesi Yermuk Kamp bölgesini bombaladı. Ölü ve yaralıların yanında yerleşim bölgesindeki binalarda büyük hasar geldiği kaydedildi.

Suriye savaş uçaklarının birkaç kez bombaladığı Japon hastanesine atılan varil bombasının 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çocuğu kadın çocuk 8 kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtığı kaydedildi. Hastanenin hizmet veremeyecek duruma geldiği belirtildi. Silahlı rejim muhaliflerinin elinde bulunan bölgenin Esad güçleri tarafından geçen iki aydır bombalandığı çok sayıda kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği ifade edildi.