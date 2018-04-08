Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

Eser rejimi Doğu Guta'yı bir kez daha kimyasal silah ile vurdu... 80 sivil feci şekilde can verirken, Doğu Guta'dan paylaşılan feci görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... Dünya medyası ilk haber olarak verirken, yerel kaynaklar, helikopterden Sarin gazı atıldığını bildiriyor.

Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

ESED rejimi Rusya ve İran'ın konuması altında kimyasal silahlarla katliam yapmayı sürdürüyor... Tahliyelerin sürdüğü Duma semtini cehenneme çeviren saldırıda yüzlerce kişi de yaralandı. Doğu Guta'dan paylaşılan feci görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı, saldırı BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan Washington Post'a anında dünyada ilk haber oldu. Yerel kaynaklar, helikopterden Sarin gazı atıldığını bildiriyor. Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta’da bugün bir kimyasal katliam gerçekleşti. Beyaz Baretliler grubu, muhaliflerin elindeki son semt olan Duma’yı hedef alan saldırıda can kaybının 80'e çıktığını bildiriyor. Yerel kaynaklar ayrıca cehenneme dönen semtte yüzlerce kişinin de kimyasal gazdan etkilendiğini aktarıyor.

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Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta’da bugün bir kimyasal katliam gerçekleşti. Beyaz Baretliler grubu, muhaliflerin elindeki son semt olan Duma’yı hedef alan saldırıda can kaybının 80'e çıktığını bildiriyor. Yerel kaynaklar ayrıca cehenneme dönen semtte yüzlerce kişinin de kimyasal gazdan etkilendiğini aktarıyor.

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Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

Beyaz Baretliler grubunun paylaştığı feci fotoğraflar, dünyayı ayağa kaldırdı. Saldırı BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan Washington Post'a anında dünyada ilk haber oldu.

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Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırı: Can kaybı 80'e çıktı...

Saldırıya maruz kalanlar, Rejim veya Rusya'nın kimyasal Sarin gazını helikopterden attığını söylüyor. Rejim ve destekçilerinin yıllardır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'dan haftalardır silahlı muhalifler ve aileleri tahliye ediliyor. Tahliyeler başlamadan önce Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu.

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