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Süreyya Yalçın kimin kızı babası kimdir? Süreyya Yalçın'ın ilk eşi ile son kocası...

Süreyya Yalçın kimin kızı babası kimdir? Süreyya Yalçın'ın ilk eşi ile son kocası...

Süreyya Yalçın 2008 yılında ölen ve Dünya'nın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın'ın kızı. Bugüne kadar üç kez evlenen Süreyya Yalçın son eşi Ozan Baran ile 2016'da nikah masasına oturdu. İşte Süreyya Yalçın profili.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 04:36 - Güncelleme: 09-08-2018 04:36

TÜRKİYE'nin en zengin kadınlarından biri olan Süreyya Yalçın, servet değerindeki takıları ve kıyafetleri ile sık sık gündeme geliyor. Peki Süreyya Yalçın'ın babası kimdir ve ona ne kadar bir miras bıraktı? İşte Süreyya Yalçın'ın son eşi Ozan Baran ve hayatı hakkında merak edilenler:

Süreyya Yalçın'ın babası kimdir?: Süreyya Yalçın dünyanın en zengin adamları listesinde yer alan ünlü işadamı Faruk Yalçın'ın kızı. Faruk Yalçın 2008 yılında hayata veda ederken kızına dillere destan bir servet bıraktı. 34 yaşına giren Süreyya Yalçın 1984 doğumlu. Süreyya Yalçın Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da yeğeni.

Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kimdir? : Şimdiye kadar üç kez evlenen Süreyya Yalçın, Ozan Baran ile 2016 yılında dünya evine girdi. Süreyya Yalçın'ın son eşi olan Ozan Baran aslen Hataylı. Amerika'da yaşayan Ozan Baran, Miami'de liman başkanı. bOS Group isminde bir şirketi olan Ozan Baran, Türkiye'nin en zengin kadınlarından olan Süreyya Yalçın ile evlenince işlerini daha da büyüttü. Ozan Baran geçen yıl Miami gazetelerine 100 Tırlık filosu ve 170 çalışanı ile haber olmuştu.

Süreyya Yalçın'ın eski eşleri kimdir? : Süreyya Yalçın ilk evliliğini Kerem Dürüst ile yaptı. 2005'te yaptığı bu evlilik kısa sürede biterken 3 yıl sonra Önder Bekensir'le nikah masasına oturmuştu. Süreyya Yalçın'ın bu evliliği de boşanmaşla bitmişti. Süreyya Yalçın'ın evliliklerinden çocuğu bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde son eşi ile çocuk sahibi olmak için tedavi gördüğü haberleri çıkmıştı. Sosyetik güzel ise sağlık sorunu olmadığını istediği zaman çocuk yapabileceğini belirterek iddiayı yalanlamıştı.

Süreyya Yalçın'ın serveti ne kadar? : Dünya'nın en zengin işadamları listesinde yer alan Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın çocuklarına dudak uçuklatan bir servet bıraktı. Süreyya Yalçın bu mirası babası Faruk Yalçın'ın ilk eşinden olan dört çocuğu ile paylaştı. Süreyya Yalçın'a babasından 4 milyar nakit para kaldığı yazılıp çizildi. Süreyya Yalçın'ın sadece bu paradan aylık elde ettiği faiz geliri 833 bin dolardı.

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