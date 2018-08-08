Süreyya Yalçın gecelikle sokağa çıktı bu görüntüsü dillerde

Miami’deN istanbul’a gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Bora ile Ortaköy Ruby'den çıkarken objektiflere takıldı. Her zamanki giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel, çizmeleri ve geceliği anımsatan saten elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlenen çift mekan çıkışında, "İyi akşamlar" diyerek evinin yolunu tuttu.
Her yaptığıyla giydiği kıyafetlerle özellikle takma tırnaklarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın geceliği andıran saten kıyafetini görenler “Eve gidince çizmeleri çıkarıp hemen yatacak” yorumunu yaptı. Süreyya Yalçın'ın geceliği andıran kıyafeti, sosyal medyada bazı kullanıcıların diline düştü.
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