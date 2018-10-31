Süreyya Yalçın eşine TIR aldı

2008’de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş adamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın (34) 2 yıllık eşi Ozan Baran’ın (42) doğum günü için Miami’deki yeni malikanelerinde sürpriz bir parti verdi. Türkiye’den konuklar ve Miami’nin tanınmış simalarının olduğu geceye 80 davetli katıldı.

HEDİYE OLARAK İKİ ASLAN YAVRUSU GETİRDİ Gelen misafirlerden biri Ozan Baran’a hediye olarak iki aslan yavrusu getirdi. Eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan Süreyya Yalçın, 18 Latin dansçı ve Türkiye’den de dansöz getirtti.

TIR EL YAPIMI Küba’dan gelen özel puro sarma ekibi, gece boyunca davetlilere servis yaptı. Süreyya Yalçın’ın uluslararası nakliyat şirketi sahibi olan eşine hediyesi ise 25 metrelik, el yapımı bir TIR oldu.