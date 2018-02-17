Süper minisiyle yürek hoplattı! Herkes bu detaya takıldı

Ünlü model bütün hatlarını gözler önüne seren iddialı bir mini elbiseyle partiye katıldı. Ancak, ayakkabısındaki küçük bir ayrıntı bütün dikkatleri üzerinde topladı. Instagram paylaşımları sayesinde adını duyuran ve moda kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Demi Robe Mawby, Londra Moda Haftası'ndaki bir partiye katıldı. Gece için, bedenini saran beyaz bir elbise giyen Mawby fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

22 yaşındaki modelin yüksek topuklu ayakkabılarındaki ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı. Mawby'nin kilit şeklindeki ayakkabı tokası diğer konukların da ilgisini çekti. Instagram'da hatırı sayılı bir takipçi kitlesine sahip olan Demi Robe Mawby'ın süper minisi elbisesi dikkatlerden kaçmadı. Güzelliğiyle ve şık kıyafetiyle ilgi odağı olan Demi Robe Mawby her geçen gün şöhretine şöhret katmaya devam ediyor.