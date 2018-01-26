Süper Loto talihlisi Erzincan'da merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilerek 11 haftadır devreden ve 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruş olan ikramiyeyi kazanan Erzincanlı talihli henüz ortaya çıkmadı.

Kentte Süper Loto'da tarihin en yüksek ikramiyesini kazanan talihlinin, kuponu Erzincan Merkez’deki Hüseyin Uluşan'ın bayisinden yatırdığı ortaya çıktı. Bayi sahibi Hüseyin Uluşan "11 haftadır devren büyük ikramiye bu bayiden çıkmıştır. Çıkan kişiye hayırlı uğurlu olsun. Kendisini çay içmeye beklerim. İnşallah iyi yatırımlar yapar. Şimdiye kadar en büyük verdiğim para 50 bin TL’ydi" diye konuştu.

Erzincanlı vatandaşlar ise Süper Loto'nun kendilerine çıkması halinde parayı ailesi, Türk askeri ve yatırım için kullanabileceklerini söyledi.