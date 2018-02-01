Süper Kanlı Mavi Ay kıyametin alameti mi kutsal kitapta...

Vahiy Kitabı'nın 6:12-14 ayetlerinde 'Yedi mührün altıncısı açıldığında büyük bir deprem gerçekleşir ve bu deprem çok büyük bir yıkım getirir, bu depremin yanı sıra sıra dışı astronomik fenomenler de oluşur' diye buyurur.



