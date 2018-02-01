Süper Kanlı Mavi Ay kıyametin alameti mi kutsal kitapta...

31 Ocak 2018 ay tutulması 152 yılda bir olan sıradışı bir tutulmaydı. 31 Ocak 2018 tarihinde Türkiye saati ile 15:51’de başlayan olan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeni son derece ender görünen gök olaylarından birisi. Son Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması 152 sene önce meydana gelmişti. Şimdi de Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nın ardından kıyametin kopacağı ve İncil'deki bazı ayetlerin de buna kanıt olduğu iddia edildi. Peki 152 yıl önce yaşanan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'nda kopmayan kıyamet neden bu tutulmanın ardından kopacak?
Vahiy Kitabı'nın 6:12-14 ayetlerinde 'Yedi mührün altıncısı açıldığında büyük bir deprem gerçekleşir ve bu deprem çok büyük bir yıkım getirir, bu depremin yanı sıra sıra dışı astronomik fenomenler de oluşur' diye buyurur.
İncil Elçilerin İşleri 2:20 ayeti ise 'Rab’bin büyük ve görkemli günü gelmeden önce, Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek' diye yazar. Peki Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması depremleri mi tetikleyecek?
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