Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasıyla ilgili korkutan kehanet!

Bir yüzyıl içinde 28 kez meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının bu kez 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayacağı gece gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasıyla ilgili korkutan kehanet!

Bir yüzyıl içinde 28 kez meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının bu kez 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayacağı gece gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Ay'ın atmosferdeki ışık etkisiyle renginin turuncu ya da kızıla dönüşmesinden dolayı ismine Süper Kanlı Ay Tutulması denilen doğa olayı ile ilgili bu kez çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasıyla ilgili korkutan kehanet!

Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerinde de yer aldığı iddia edilen Süper Kanlı Ay tutulması tarih boyunca korku ve felaketlerin habercisi olarak kabul edildi. Süper Kanlı Ay tutulmasının gerçekleşeceği gece ile ilgili bu kez de felaketlerden en büyüğünün yaşanacağı yani kıyametin kopacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasıyla ilgili korkutan kehanet!

Süper Kanlı Ay Tutulması adını Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden alıyor. Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek. arih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.

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Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasıyla ilgili korkutan kehanet!

Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor. Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor. Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyamet alameti olduğu.

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