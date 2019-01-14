Süleyman Soylu'dan trafik magandalıklarına tepki: Allah akıl fikir versin

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneğince Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, trafik kazalarının bir yanlışlar ve hatalar bileşeni olduğunu söyledi.

2017 verilerine göre Türkiye’deki kazaların sadece yüzde 0,9’unun araç ve yol kusuruyla gerçekleştiğini belirten Soylu, son 10 yıllık periyoda bakıldığında kazaların yüzde 88-92 arasında sürücü kusuru, yüzde 8,5’ler seviyesinde yaya kusuru ve yüzde 0,5 puan seviyesinde de yolcu kusurundan kaynaklandığını bildirdi. Soylu, 2017 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 84,3’ünün düz yolda, yüzde 11,8’inin virajlarda meydana geldiğini ifade ederek, sadece yüzde 3,89’unun tehlikeli virajlarda gerçekleştiğini kaydetti.

Tehlikeli eğim açısından da durumun aynı olduğunu anlatan Soylu, "Kazaların sadece yüzde 1.16’sı tehlikeli eğim olarak tanımlanmış yerlerde yaşanmış. Yüzde 77,1’i eğimsiz yollarda, yüzde 21,3’ü ise eğimli yollarda gerçekleşmiştir. Yani işin özeti, biz kazaları tehlikeli yerlerde değil yol güzelken, araçlarımızda sorun yokken, düz yolda, tehlikeli eğim ve viraj yokken yapıyoruz. Bütün istatistikler, insanı ve özellikle sürücülerimizi işaret etmektedir" diye konuştu.

  • Siyaset 14 Ocak 2019 16:24
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