Süleyman Özışık'tan çarpıcı Abdullah Gül yorumu

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ülkede bir kutuplaşma ve kaygı ortamı olduğunu dile getirmesi tartışma konusu oldu. İnternethaber sitesi yazarı Süleyman Özışık, Habertürk televizyonu canlı yayınında Abdullah Gül'ün adaylık açıklamasını değerlendirdi.

KENDİ İSMİ ÜZERİNDEN ÜLKEDE BİR KUTUPLAŞMA YOK MUYDU?

Özışık, "İbretlik açıklamalar diyebilirim. Abdullah Gül, 'ülkemizde bir kutuplaşma var' dedi. Kendi döneminde yok muydu? Kendi döneminde tam bir cennet hayatı mı yaşıyorduk. Kendi ismi üzerinden ülkede bir kutuplaşma yok muydu?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ' Yİ DEVİRMEK İSTEYENLERLE İŞ TUTTUĞU İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Gül'ün "Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim" açıklamasını değinen Özışık, Erdoğan'ın bütün makamları Gül'ün ayağının altına serdiğini belirterek şunları söyledi: "Abdullah Gül'ün seçime girmesini eleştirilmiyor. Gül'ün AK Partiden yana görünüp, perde arkasından AK Parti'yi yıkmak isteyenlerle iş tuttuğu için eleştiriliyor."