Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Kanada'da yapılan bir çalışmada, sudoku ve çapraz bulmacanın insan zekasına herhangi bir etkisi olmadığı öne sürüldü

Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Kanada'da yapılan bir çalışmada, sudoku ve çapraz bulmacanın insan zekasına herhangi bir etkisi olmadığı öne sürüldü. Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında insanlarda zeka gelişimine ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi. Üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsünde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı.

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Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı. Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

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Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

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Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Araştırmanın sonuçları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlandı.

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