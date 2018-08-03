Sudoku ve çapraz bulmaca çözenler için kötü haber

Kanada'da yapılan bir çalışmada, sudoku ve çapraz bulmacanın insan zekasına herhangi bir etkisi olmadığı öne sürüldü. Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında insanlarda zeka gelişimine ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi. Üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsünde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı.

