Sudan'da sel felaketi: 20 ölü!

Sudan’da şiddetli yağışlar Kassala, Batı Kurdufan ve El-Cezire bölgesinde de sele sebep oldu, 20 kişi hayatını kaybetti.
Afet Yardım Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle en az 5 bin ev hasar gördü ve onlarca okul sular altında kaldı.
Bölgedeki otobanların sel sularının altında kalması sebebiyle şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yağmur sebebiyle 2 haftadır taşmış olan Gash nehrinin, Kassala eyaletindeki 3 bin 555 aileye zarar verdiği bildirildi.
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