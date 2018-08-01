Sudan'da sel felaketi: 20 ölü!

Sudan’da şiddetli yağışlar Kassala, Batı Kurdufan ve El-Cezire bölgesinde de sele sebep oldu, 20 kişi hayatını kaybetti.

Afet Yardım Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle en az 5 bin ev hasar gördü ve onlarca okul sular altında kaldı.

Bölgedeki otobanların sel sularının altında kalması sebebiyle şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağmur sebebiyle 2 haftadır taşmış olan Gash nehrinin, Kassala eyaletindeki 3 bin 555 aileye zarar verdiği bildirildi.