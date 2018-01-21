Sudan'da Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terörden temizlenmesinin ardından bugün Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Sudan'da Türk ve Sudanlı gençler, Mehmetçik'in Afrin harekatında zaferi için Fetih Suresi okuyup dua ettiler.

Sudan'daki Hartum Büyükelçisi Doç.Dr. İrfan Neziroğlu, Twitter hesabından Türk ve Sudanlı gençlerin Fetih Suresini okuduğu anları paylaştı. Neziroğlu, gençlerin Fetih Suresi'ni okuduğu anların videosu ile attığı tweette "Dualarımız kahraman askerlerimizle. Sudan’daki Türk ve Sudanlı gençler Ordumuzun zaferi için Fetih suresi okuyup dua ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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