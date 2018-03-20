Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

Vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşıyor. Yüzbaşıoğlu, suyun hayatımızdaki önemine dikkati çekti ve su içmenin nedenlerini anlattı.

Yaşamın devamlılığı için en önemli kaynak, metabolizmamızın en fazla ihtiyaç duyduğu madde… Vücudumuzun % 60-70’ini oluşturan su, hayatın temel taşı olarak karşımıza çıkıyor. Vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşıyor. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, suyun hayatımızdaki önemine dikkati çekti ve su içmek için 9 çok önemli nedeni sıraladı. Twitter

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Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler. Cildi yumuşatır ve yaşlılık belirtilerinin azalmasına yardımcı olur. Kabızlık ve böbrek taşı oluşumunu önler. Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur. Twitter

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Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlar. Hücre ve dokuların yapılarının korunmasında görev alır. Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Vücut direnci ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar. Twitter

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