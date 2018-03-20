Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

Vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşıyor. Yüzbaşıoğlu, suyun hayatımızdaki önemine dikkati çekti ve su içmenin nedenlerini anlattı.

Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

Yaşamın devamlılığı için en önemli kaynak, metabolizmamızın en fazla ihtiyaç duyduğu madde… Vücudumuzun % 60-70’ini oluşturan su, hayatın temel taşı olarak karşımıza çıkıyor. Vücudun su oranını korumak ve tüm sistemlerinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşıyor. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, suyun hayatımızdaki önemine dikkati çekti ve su içmek için 9 çok önemli nedeni sıraladı.

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Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parçalara ayırır, sindirimlerinde ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler. Cildi yumuşatır ve yaşlılık belirtilerinin azalmasına yardımcı olur. Kabızlık ve böbrek taşı oluşumunu önler. Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur.

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Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlar. Hücre ve dokuların yapılarının korunmasında görev alır. Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Vücut direnci ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar.

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Su içmenin faydaları nelerdir? Aşırı su tüketimi...

SUYU FAZLA TÜKETMENİN FAYDASI YOK ZARARI VAR:Vücutta ateş, ishal, kabızlık gibi bir rahatsızlık olmadığı takdirde sağlıklı bir kişinin günlük içmesi gereken su miktarı 1,5-2 litredir. Fiziksel aktivite, hava sıcaklığı günlük alınması gereken su miktarını artıran sebeplerdir. Yapılan çalışmalarda, vücudun ihtiyacından fazla su tüketiminin sağlık açısından herhangi bir faydası olmadığı gözlenmiştir. Çok fazla su tüketmek su zehirlenmesine de yol açabileceği için ölçüyü kaçırmamak önemlidir.

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