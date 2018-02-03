Stüdyodaki seyircilere 1 mliyon dolar dağıttı!

ABD'li tv sunucusu Ellen DeGeneres programını izlemeye gelen insanlara 1 milyon dolar dağıttı. Bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında gerçekleşen programda Ellen, 'buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben de 1 milyon iyilik yapmak istiyorum ve buradaki herkesin 1 milyon doları paylaşacağını duyurmak istiyorum' dedi.

ABD'li komedyen ve TV sunucusu Ellen DeGeneres bir markanın kampanyası için yaptığı programda müthiş bir sürpriz yaptı. DeGeneres stüdyodaki seyircilere 1 milyon dolar verdiğini açıkladı.

DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı.

Markanın, “1 milyon iyilik” kampanyası kapsamında Ellen DeGeneres, yayındayken stüdyodaki seyircileri adeta şaşkına çevirdi. Öyle ki 60 yaşındaki DeGeneres, doğum gününün olduğu gün gerçekleşen çekimlerde, “Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben de 1 milyon iyilik yapmak istiyorum ve buradaki herkesin 1 milyon doları paylaşacağını duyurmak istiyorum” dedi.

Ellen, seyircilerin koltuklarının altına mısır gevreği koyduklarını söyledikten sonra, “Sakın bu kutuları atmayın çünkü bu kutulara sahip olan herkes 1 milyon dolardan pay alacak” dediği anda salonda adeta fırtına koptu.

  • Medya 03 Şubat 2018 21:05
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Stüdyodaki seyircilere 1 mliyon dolar dağıttı! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat