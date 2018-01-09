Stolk'un yeni yüzü Ümit Erdim oldu

Hayatın içinden olayları samimi ve eğlenceli bir dille ele alan Stolk ekibi, 1 yılda iki buçuk milyon aboneye ulaşmış ve toplumun her kesiminden insanın sevgisini kazanmıştı. 160 videosunu Youtube ve Facebook gibi büyük platformlar üzerinden yayınlayan Stolk, Ümit Erdim ile ikinci sezonuna başladı.

İlk videosunda kendisiyle dalga geçerek kendini Stolk'layan Ümit'i, sanatçı dostları ve internet fenomenleri de yalnız bırakmadı. İrem Derici, Ziynet Sali, Pascal, İbrahim Büyükak, Derya Şensoy, Danla Biliç, Orkun Işıtmak, Berkcan Güven, Hayrettin gibi ünlüler Ümit'in Stolk'u sunmasına ne kadar "sevindiklerini" eğlenceli bir şekilde anlattı. Bu güne kadar onlarca markayla iş birliği yapan Stolk, 15 kişilik bir yazar ekibi tarafından yazılıyor.

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